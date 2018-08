Innsbruck – Das herrliche Bergwetter forderte am Samstag seinen Tribut: Ein Wanderer starb am Vormittag auf der Innsbrucker Nordkette, wenig später wurden zwei Alpinisten im Stubaital schwer verletzt.

Es war eine Tragödie, die sich unbestätigten Meldungen zufolge auf der Innsbrucker Seegrube abgespielt haben dürfte: Demnach ist ein Wanderer im Bereich der Frau Hitt vor den Augen seiner Frau und den Kindern abgestürzt und dabei tödlich verunglückt. Die Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Kriseninterventionsteams kümmerten sich um die Hinterbliebenen. Die Polizei hat einen Alpineinsatz auf der Seegrube gegen 9.30 Uhr bestätigt, kann aber derzeit noch keine Angaben zu den Hintergründen machen, da der Einsatz noch nicht vollkommen abgeschlossen ist.

Von riesigem Felsen eingeklemmt

Wenig später mussten die Rettungsmannschaften ins Stubaital ausrücken: Binnen kürzester Zeit verunglückten gleich zwei Alpinisten schwer. Besonders tragisch verlief dabei der Fall eines Bergsteigers, der mit einer Gruppe rund 150 Meter oberhalb der Franz-Senn-Hütte in den Nördlichen Stubaier Alpen unterwegs gewesen war. Laut Polizei hatte sich der Mann an einen Felsbrocken gelehnt, der locker gewesen sein dürfte. Der Alpinist verlor das Gleichgewicht und stürzte dabei so unglücklich, dass er von dem Felsen eingeklemmt wurde. Laut Auskunft der Polizei Neustift hatte der Felsen „die Dimension eines Kleinwagens“. Eine aufwändige Bergung folgte. Bergrettung und Feuerwehr mussten den schweren Felsen auf deiner Seehöhe von rund 2300 Metern anheben, bevor der Verletzte geborgen werden konnte. Er musste mit dem Rettungshubschrauber Martin 2 in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei hat er schwerste Verletzungen erlitten. Unbestätigten Meldungen zufolge soll er bei dem Unfall ein Bein verloren haben.

Nicht minder schwierig verlief auch die Bergung eines Wanderers, der kurze Zeit später in der Ridnaungruppe verunglückte: Der Wanderer war zehn bis 15 Meter in eine Felsspalte gestürzt und verletzt liegen geblieben. Das Team des Rettungshubschraubers Martin 8 brachte den Verletzten in die Klinik nach Innsbruck. (rena)