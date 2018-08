Hergiswill – Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden am Samstagmorgen sind mehrere Personen ums Leben gekommen. Die genaue Anzahl sowie die Identität der Opfer gab die Polizei noch nicht bekannt. Die Bergung der Opfer und des Wracks sei noch immer im Gang, heißt es in der Mitteilung der Kantonspolizei Nidwalden.

Die Polizei habe kurz vor 10 Uhr die Meldung erhalten, wonach in einem unzugänglichen Waldstück in Hergiswil ein Kleinflugzeug abgestürzt sei. Rund um die Absturzstelle sei eine Rauchsäule sichtbar gewesen. Durch den Absturz des Flugzeugs fing das Umland Feuer. Ein Löschhelikopter musste diesen Brand zuerst löschen, bevor sich die Einsatzkräfte vor Ort begeben konnten. Das Flugzeugwrack erlitt Totalschaden und brannte vollständig aus. (APA/sda)