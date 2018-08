Prägraten am Großvenediger – Zu einem Zusammenstoß kam es am Samstagmittag bei einem Paragleitwettbewerb in Osttirol. Die Teilnehmer starteten im Bereich der Bodenalm und landeten im Bereich Mosterfeld im Ortsgebiet von Prägraten. Zwei Teilnehmer stießen gegen 12.15 Uhr aus unbekannter Ursache in rund 2000 Meter Seehöhe zusammen. Die beiden Einheimischen mussten in der Folge eine Notlandung durchführen.

Bei der Notlandung schlug einer der beiden Paragleiter mit dem Rücken hart auf dem Boden auf. Der 59-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Lienz geflogen werden. Der zweite Sportler blieb unverletzt. (TT.com)