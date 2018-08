Kössen – Schwere Verletzungen zog sich ein 46-jähriger Biker am Samstagnachmittag zu. Der Einheimische war von Reit im Winkl in Richtung Kössen auf der B172 unterwegs, als er gegen 16.30 Uhr in einer Kurve stürzte. Daraufhin rutschte der Mann quer über die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. (TT.com)