Bezirk Kufstein

Motorrad-Ausflug nach Tirol endete für Biker im Krankenhaus

Beim Überholen eines Autos verlor eine 18-Jährige am Sonntag in Vorderthiersee die Kontrolle über ihr Motorrad und krachte in eine Mauer. Zwei ihrer Bike-Kollegen kamen daraufhin ebenfalls zu Sturz.