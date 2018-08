Bregenz – Drei Männer haben am Sonntagabend in Bregenz den Brand in einer Wohnung des Nachbarhauses gelöscht, noch bevor die Feuerwehr an Ort und Stelle eintraf. Das Feuer brach im Bereich einer Steckdosenleiste aus und entzündete ein Sofa. Die drei, 67, 30 und 27 Jahre alten Männer wurden zur Kontrolle in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Die drei Männer wurden gegen 18.45 Uhr auf den Brand in der Wohnung aufmerksam. Sie alarmierten die Einsatzkräfte und griffen beherzt ein. Ausgerüstet mit einem Feuerlöscher und einem Wasserschlauch gelang es ihnen, die Flammen zu löschen. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zuhause. (APA)