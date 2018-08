Bologna — Bei der Explosion eines Lastwagens auf der Autobahn in der Nähe des Flughafens im italienischen Bologna sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Um die 70 Menschen seien verletzt worden, 14 von ihnen schwer, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Montag.

Die Explosion hatte sich am Mittag ereignet. Ein Video der Polizei auf Twitter zeigte, dass ein Teil der Autobahnbrücke, auf der der Lastwagen unterwegs war, einstürzte.

Der Lastwagen mit seiner brennbaren Ladung war auf der Autobahn-Tangente in Borgo Panigale an der Peripherie Bolognas nach einer Kollision in Flammen aufgegangen, berichteten italienische Medien. Durch die folgenden Explosionen griff das Feuer auf die Pkw eines Autohauses über, das sich unweit des Unglückorts befindet. Aufgrund der Hitze zerbarsten auch die Fensterscheiben von Gebäuden in der Umgebung. Eine Brücke über der Autobahntangente brach zum Teil ein. Rauch war in der ganzen Stadt zu sehen.

#bologna #BORGOPANIGALE Sul posto la #PoliziaStradale sta predisponendo modifiche alla viabilità perché il tratto è chiuso. Si sconsiglia di avvicinarsi alla zona pic.twitter.com/BhYKiRVy4u

— Polizia di Stato (@poliziadistato) 6. August 2018

Rund acht Minuten lang seien Explosionsgeräusche zu hören gewesen, berichteten Zeugen. Einige von ihnen befürchteten zunächst einen Anschlag. Aufgrund der enormen Hitze zerbarsten die Fensterscheiben von Gebäuden in der Umgebung. Ein Abschnitt der Fahrbahn brach ein. Die Verbindung führt zu den stark frequentierten Autobahnen A1 und A14. (APA, TT.com)