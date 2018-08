Mayrhofen – Beim Befestigen eines sogenannten Seilwindenschildes am Heck eines Traktors wurde ein 54-jähriger Tiroler am Montagvormittag eingeklemmt und verletzt. Der Mann hatte den „Querlenker“ befestigen wollen und befand sich zwischen Hinterreifen und Windenschild. Plötzlich klappte das Schild in Richtung Traktor und klemmte den Tiroler so unglücklich ein, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte.

Der Mann rief um Hilfe und zufällig vorbeikommende Wanderer wurden auf ihn aufmerksam. Sofort verständigten sie die Rettung sowie einen Anwohner. Zusammen mit einigen Passanten gelang es schließlich, den Verletzten zu befreien. Der 54-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)