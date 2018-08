Loosdorf – Bei einer Explosion in einer Wohnung in Loosdorf (Bezirk Melk) sind am Montagnachmittag drei Männer teils schwer verletzt worden. Zwei von ihnen wurden in Krankenhäuser transportiert, teilten die Polizei und das Rote Kreuz fest. Warum es zu dem Unfall gekommen war, stand am Abend noch nicht fest. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauerten an.

Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner hatte sich die Explosion in der Küche der Wohnung in einem Mehrparteienhaus ereignet. Ein Mann erlitt schwere Brandverletzungen, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich auf Anfrage mit. Er wurde von „Christophorus 2“ ins AKH Wien geflogen. Ein weiterer Mann wurde unter Notarzt-Begleitung ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Eine dritte Person kam laut Kellner leicht verletzt davon. Das Rote Kreuz stellte je einen Notarzt- und Rettungswagen am Unfallort, der Samariterbund ebenfalls ein Rettungsfahrzeug. (APA)