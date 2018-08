Aosta – Nachdem im norditalienischen Aostatal am Montagabend bei einem Erdrutsch ein Ehepaar ums Leben gekommen, sind am Dienstagvormittag rund 200 Personen evakuiert worden, die im Tal Val Ferret in der Gemeinde Courmayeur zu Füßen des Montblanc eingeschlossen waren. Die Menschen wurden mit einem Hubschrauber in die Ortschaft Planpincieux geflogen.

Nach Angaben italienischer Medien sollen die Menschen in einer Sporthalle untergebracht werden. Weitere 100 evakuierte Personen hatten die Nacht in Unterkünften und Campingplätzen der Gegend verbracht. Bei dem Erdrutsch sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nachdem bereits am Montagabend der Tod eines Mannes bestätigt worden war, wurde am Dienstag auch eine Vermisste tot geborgen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Es handele sich um die Frau des 71-jährigen Touristen aus Mailand.

Die Straße war zum Zeitpunkt des Unglücks stark befahren. Das Tal, in dem sich zurzeit viele Touristen aufhalten, ist seit Montagabend für den Verkehr geschlossen.(APA/dpa/sda)