Arnoldstein – Ein 54 Jahre alter Wanderer, der seit Samstag in der Nähe des Wurzenpasses in Kärnten (Bezirk Villach-Land) abgängig war, dürfte durch einen Absturz im steilen, felsdurchsetzten Gelände ums Leben gekommen sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Leiche am Montag gegen 14 Uhr von einem Hundeführer am Fuße eines Wasserfalls gefunden. Der Mann war offenbar zehn Meter abgestürzt.

Der Nachbarshund, den der Wanderer mitgenommen hatte, wurde lebendig oberhalb des Wasserfalls gefunden. Die Einsatzkräfte mussten sich zum Unfallort abseilen. Die Leiche wie auch der Hund wurden mittels Seil von einem Polizeihubschrauber aus geborgen. (APA)