Siegburg – Wegen eines Brands an einer Bahnstrecke in Siegburg bei Bonn ist am Dienstag die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen griff ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke auf benachbarte Häuser über, wie regionale Medien übereinstimmend berichteten. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 40 Menschen verletzt. Sechs davon seien schwer verletzt, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Der Brand entlang der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt wurde laut Angaben der Stadt Siegburg von einem Funkenflug eines Zuges verursacht. Dadurch sei die Böschung auf beiden Seiten der Strecke nach langer Trockenheit schnell in Flammen geraten, sagte ein Stadtsprecher.

Acht Häuser seien laut Polizei bei dem Feuer in Brand geraten oder verbrannt – insgesamt seien rund 100 Menschen von dem Unglück betroffen, unter anderem weil sie in den Häusern lebten und in Sicherheit gebracht worden seien. Dabei handle es sich um vorläufige Zahlen, betonte der Sprecher. Die Feuerwehr meldete über die Warnapp Nina einen „ausgedehnten Brand in Siegburg“. Anrainer sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Die Polizei war mit zwölf Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz, wie eine Sprecherin in Siegburg auf Anfrage mitteilte. Mehrere Straßen am Brandort in Siegburg-Brückberg seien abgesperrt worden, Anrainer würden in Sicherheit gebracht. Über mögliche Verletzte konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Die örtliche Feuerwehr rief die Menschen im Kurzbotschaftendienst Twitter auf, den Bereich Brückberg großräumig zu meiden und Feuerwehr und dem Rettungsdienst die Durchfahrt zu gewähren. Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte, wurden der Streckenabschnitt zwischen Troisdorf und Siegburg wegen der Brands gesperrt. (APA/AFP/dpa)