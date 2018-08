Lermoos – Bei einem Unfall mit einem Golfcart wurde am Dienstagnachmittag in Lermoos ein acht Jahre alter Bub aus der Schweiz verletzt. Ein 29-jähriger Deutscher hatte auf einem abschüssigen Streckenabschnitt in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war über dem Böschungsrand gekippt.

Der am Bub am Beifahrersitz erlitt bei dem Unfall eine Kopfverletzung. Er wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber RK2 in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)