Telfs – Zu einem Unfall mit einer Verletzten kam es am Dienstagabend in Telfs. Eine 17-Jährige war gegen 20.10 Uhr mit ihrem Moped im Ortsgebiet unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 15-jähriger Einheimischer ebenfalls mit seinem Moped. Der Bursche übersah, dass die junge Frau vor ihm nach links abbiegen wollte und krachte in das Moped.

Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an der Wirbelsäule. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 1 in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)