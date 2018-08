Ellmau, Scharnitz – Zwei tödliche Bergunfälle haben sich am Mittwoch in Tirol ereignet. Am Wilden Kaiser bei Ellmau stürzten am Vormittag zwei Kletterer in den Tod. Die beiden – es dürfte sich laut Polizei Söll um ein Pärchen aus Deutschland handeln – stürzten gegen 11 Uhr beim Kopftörlgrat rund 400 Meter über steiles Gelände ab – für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Verunglückten wurden am Nachmittag mit einem Polizeihubschrauber geborgen.

Das Paar hatte zwar Klettergurte dabei, war zum Unfallzeitpunkt aber seilfrei unterwegs. Die Unglücksursache wird laut Polizei wohl niemals endgültig geklärt werden, da es keine Zeugen gab. Die Ermittler vermuten aber, dass einer der beiden abgerutscht ist und den anderen mitgerissen hat.

67-Jähriger in Scharnitz verunglückt

Wenige Stunden später stürzte in Scharnitz ein 67-jähriger Wanderer vor den Augen seiner Frau in den Tod. Das Paar aus Deutschland war am frühen Nachmittag im Bereich der Westlichen Karwendelspitze am sogenannten Heinrich-Noe-Steig unterwegs, als der Mann aus bisher ungeklärter Ursache das Gleichgewicht verlor und rund 150 Meter abstürzte. Der 67-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. (TT.com)