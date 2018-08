Ellmau, Scharnitz – Zwei tödliche Bergunfälle haben sich am Mittwoch in Tirol ereignet. Am Wilden Kaiser bei Ellmau stürzten am Vormittag zwei Kletterer in den Tod. Die beiden – es dürfte sich laut Polizei Söll um ein Pärchen aus Deutschland handeln – stürzten gegen 11 Uhr beim Kopftörlgrat rund 400 Meter über steiles Gelände ab – für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Verunglückten wurden am Nachmittag mit einem Polizeihubschrauber geborgen.

Das Paar hatte zwar Klettergurte dabei, war zum Unfallzeitpunkt aber seilfrei unterwegs. Die Unglücksursache wird laut Polizei wohl niemals endgültig geklärt werden, da es keine Zeugen gab. Die Ermittler vermuten aber, dass einer der beiden abgerutscht ist und den anderen mitgerissen hat.

67-Jähriger in Scharnitz verunglückt

Wenige Stunden später stürzte in Scharnitz ein 67-jähriger Wanderer vor den Augen seiner Frau in den Tod. Das Paar aus Deutschland war am frühen Nachmittag im Bereich der Westlichen Karwendelspitze am sogenannten Heinrich-Noe-Steig unterwegs, als der Mann aus bisher ungeklärter Ursache das Gleichgewicht verlor und rund 150 Meter abstürzte. Der 67-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Mann stürzte am Großvenediger in Gletscherspalte

Riesiges Glück hatte hingegen ein 53-Jähriger, der am Großvenediger in Osttirol sechs Meter tief in eine Spalte fiel und dort auf einem Schneebrett zu liegen kam. Den Sturz überstand er unverletzt. Der österreichische Staatsbürger, der mit seiner Ehefrau unterwegs war, konnte mit leichter Unterkühlung geborgen werden. Die beiden wurden mit dem Notarzthubschrauber ins Tal gebracht.

Ebenfalls in Osttirol wurde eine 53-jährige Frau bei einer Wanderung von der Bergstation Thurntaler in Richtung Thurntaler Rast verletzt. Die Österreicherin stolperte auf einem markierten Rundwanderweg über einen Stein und schlug mit dem Gesicht auf den Weg auf. Die Wanderin erlitt ein Halswirbelschleudertrauma und mehrere Verletzungen im Gesicht. Sie konnte noch selbständig bis zur Thurntaler Rast gehen, wo sie vom inzwischen verständigten Rettungsdienst versorgt und inss Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert wurde. (TT.com)