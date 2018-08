Scheffau – Ein tragisches Bergunglück hat sich am Mittwoch am Wilden Kaiser bei Scheffau ereignet. Ersten Informationen zufolge stürzten am Kopftörlgrat zwei Menschen in die Tiefe. Die Polizei bestätigte gegenüber der TT erst, dass mehrere Personen schwer verletzt wurden. Später kam die traurige Gewissheit: Die beiden Kletterer kamen bei dem Unglück ums Leben. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch offen. Die Bergretter sind auf dem Weg zur Unglücksstelle.

Mehr dazu in Kürze. (TT.com)