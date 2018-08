Scheffau – Ein tragisches Bergunglück hat sich am Mittwoch am Wilden Kaiser bei Scheffau ereignet. Am Kopftörlgrat stürzten zwei Kletterer in die Tiefe – für sie kam jede Hilfe zu spät. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Die Leichen der Verunglückten wurden am Nachmittag mit einem Polizeihubschrauber geborgen. Die Identität der Verunglückten ist noch nicht bekannt.

Auch in Scharnitz im Bezirk Innsbruck-Land kam es am Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Alpinunfall. Laut ersten Informationen kam eine Bergsteigerin im Bereich der Westlichen Karwendelspitze ums Leben. Die Identität des Opfers ist noch nicht bekannt. Die Bergung der Leiche ist noch im Gange.(TT.com)