Zirl – Mit Abschürfungen an Arm und Bein kam am Montag ein Motorradfahrer nach der Kollision mit einem Auto davon. Der 60-jährige Deutsche war von Zirl kommend in Richtung Seefeld auf der Seefelder Straße gegen 11.30 Uhr hinter einem Pkw unterwegs gewesen.

Der ebenfalls 60-jährige Autofahrer versuchte bei Straßenkilometer 6,200 nach links in eine Ausbuchtung abzubiegen. Gleichzeitig wollte der Motorradfahrer ein Überholmanöver starten, kollidierte mit der linken Seite des Autos und kam zu Sturz. Er erlitt Abschürfungen am rechten Arm und rechten Bein. Die Rettung Seefeld führte die Erstversorgung durch, dann wurde der Biker in die Klinik Garmisch gebracht. Der Autolenker blieb unverletzt. (TT.com)