Fließ – Bei einem Arbeitsunfall wurde am Donnerstvormittag in Fließ eine 43-jährige Frau verletzt. Die Einheimische hatte mit ihrem Vater Feldarbeiten verrichtet. Im Anschluss fuhr der 71-jährigen mit einem Metrac und einem daran montierten Kreisler ein Stück rückwärts und dürfte dabei seine Tochter übersehen haben, die gerade den Kreisler eindrehen wollte. Die 43-Jährige wurde mit dem rechten Hinterreifen am Fuß erwischt.

Der 71-Jährige brachte seine unbestimmten Grades verletzte Tochter mit dem Schlepper nach Hause und alarmierte dort die Rettung. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber C5 ins Krankenhaus nach Zams geflogen. (TT.com)