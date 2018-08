Umhausen – Betrunken stieg am Donnerstag in Umhausen eine 33-jährige Frau aus dem Bezirk Imst in ihr Auto und verursachte kurz darauf einen Unfall mit zwei Verletzten.

Die Autofahrerin wollte gegen 19.25 Uhr von der Tankstelle in Umhausen auf die Ötztalstraße (B186) talauswärts abbiegen. Sie übersah dabei ein herannahendes Motorrad eines 54-Jährigen. Der Italiener, der mit seiner Frau am Sozius ebenfalls talauswärts unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Italiener und seine 56-jährige Gattin unbestimmten Grades verletzt wurden. Die beiden mussten ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden.

Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest wies eine starke Alkoholisierung der 33-jährigen Frau auf. Ihr wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. (TT.com)