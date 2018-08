Bschlabs – Ein Motorradfahrer verletzte sich am späten Samstagnachmittag bei einem Sturz am Hahntennjoch. Im Gemeindegebiet von Bschlabs verlor der 29-jährige Deutsche gegen 17 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad und geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Der Biker stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades an Arm und Bein.

Nach der Erstversorgung wurde der 29-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. Das Motorrad wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. (TT.com)