Wozinkel – Ein schwer verletzter Beifahrer ist nach einem Unfall im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern allein in einem demolierten Auto zurückgelassen worden. Als die Polizei in der Nacht zum Sonntag an der Unfallstelle nahe Wozinkel eintraf, fehlte von den anderen Insassen jede Spur.

Zeugen hatten beobachtet, wie kurz nach dem Unfall mehrere Leute um das Auto herumliefen – dann rannten sie weg, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten suchten das Gebiet ab, dabei kreiste auch ein Hubschrauber in der Luft – vergeblich. Der schwer verletzte Beifahrer kam ins Krankenhaus und wurde sofort operiert. Das Auto war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. (dpa)