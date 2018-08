Zwei Männer sind am Samstagabend bei einem Badeunfall in Oberbayern ertrunken. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Verunglückten um Austauschstudenten aus Ghana im Alter von 21 und 22 Jahren. Sie konnten nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die beiden zusammen mit anderen Austauschstudenten am Pullinger Weiher. Nach Angaben der Kommilitonen hatten die beiden Nichtschwimmer vor, zu Fuß den See zu umrunden. Zwei Stunden nach Eingang des Notrufs fanden Rettungskräfte die beiden Männer leblos im See. Wiederbelebungsversuche scheiterten. Das Wasser wird nach Angaben der Polizei in diesem Bereich an einer Kante schnell tief. (dpa)