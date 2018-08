Westendorf – Ein englischer Urlaubsgast hat sich am Sonntag bei einem Ausflug schwer verletzt. Der Mann war zu Mittag mit seiner Tochter auf dem steilen „Ziepl“ Wanderweg in Westendorf unterwegs. Gegen 12.15 Uhr rutschte der Mann in dem mit Wurzeln durchsetzten Waldstück aus und stürzte fünf bis zehn Meter über steiles Gelände ab. Er blieb auf dem Wanderweg liegen.

Der Engländer verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)