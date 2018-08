Volders – Ein 37-jähriger Tiroler hat sich am Sonntag bei einem Sturz mit seinem Motorrad auf der Großvolderberg Straße (L371) in Volders schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann kam gegen 18.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte links neben der Fahrbahn in ein Wasser-Auffangbecken.

Ein vorbeifahrender Radfahrer verständigte die Rettungskräfte und leistete dem Verletzten Erste Hilfe. Der Tiroler erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)