Gap – Traurige Gewissheit: Beim Absturz eines Segelflugzeugs in den französischen Alpen sind am Sonntag zwei Tiroler ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei laut TT-Infos um einem Mann aus dem Oberland und dessen Sohn.

Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar, teilte die zuständige Gendarmerie in Gap im Südosten Frankreich mit. Demnach prallte das Flugzeug am frühen Sonntagnachmittag in der Nähe des Bergdorfs Orcieres in rund 2.500 Metern Höhe auf den Boden. Der Tiroler sei ein erfahrener Pilot und das Wetter gut gewesen, hieß es. (TT.com)