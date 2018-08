Lienz – Die Feuerwehr in Lienz musste in der Nacht auf Mittwoch den Brand einer Müllinsel löschen. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 1 Uhr alarmiert. Als sie bei der Müllinsel in der Nähe des Lienzer Dolomitenbades eintrafen, standen bereits mehrere Container in Flammen. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. (TT.com)