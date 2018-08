Nauders – Ein Motorradfahrer wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Nauders schwer verletzt. Der 57-jährige Deutsche wollte gegen 13.40 Uhr einen Pkw überholen. Dabei rutschte das Motorrad in einer leichten Linkskurve auf der Mittelleitlinie weg, geriet über den Fahrbahnrand hinaus und kam unterhalb der Fahrbahn zu liegen. Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)