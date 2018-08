Inzing – Bei einem Auffahrunfall in Inzing ist am Donnerstagvormittag eine Oberländerin (29) verletzt worden. Kurz vor der Dorfausfahrt nahe des Schwimmbades war sie gegen das Heck eines vor ihr fahrenden Autos geprallt. Dessen Lenker (18) hatte seinen Pkw zuvor verkehrsbedingt anhalten müssen. Während der 18-jährige Tiroler unverletzt blieb, wurde die verletzte 29-Jährige von der Rettung in das Krankenhaus nach Hall gebracht. An beiden Autos entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)