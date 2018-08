Kitzbühel – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Bus in Kitzbühel sind am Donnerstagvormittag sieben Personen verletzt worden. Der Pkw-Lenker (24) war zuvor im Bereich des Schwarzsee-Bahnhofes in eine Bushaltestelle eingebogen. Als er wenden wollte, achtete er nicht auf den nachkommenden Verkehr. Ein Busfahrer (54) konnte daher nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Der Linienbus kollidierte mit der Fahrerseite des Autos. Die 22 Jahre alte Beifahrerin musste ins Krankenhaus nach St. Johann gebracht werden, ebenso wie ein 70-jähriger Fahrgast. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zudem wurden fünf weitere Businsassen leicht verletzt. Die beiden Lenker überstanden den Unfall hingegen unbeschadet – ganz im Gegensatz zu ihren Fahrzeugen. (TT.com)