Breitenbach a. I. – Auf einer Baustelle im Tiroler Unterland ist am Freitagvormittag ein Arbeiter (62) tödlich verunglückt. Der Tiroler fiel etwa 8,2 Meter tief in eine Baugrube. Zuvor hatte der 62-Jährige vom Obergeschoß eines Einfamilienhauses aus per Fernbedienung einen Turmdrehkran bedient. Dann geschah das Unglück – die Ursache dafür ist allerdings noch unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet. (TT.com)