Schönberg – Einen frontalen Zusammenstoß mit einem anderen Motorrad hat ein junger Biker (21) am Freitagnachmittag in Schönberg nicht überlebt. Der Deutsche war gegen 14.30 Uhr auf der Brennerstraße (B182) in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er dann mit einem Motorradfahrer (52) aus Italien zusammen. Die beiden Schwerverletzten kamen in die Klinik nach Innsbruck – dort verlor der 21-Jährige wenig später den Kampf um sein Leben. (TT.com)