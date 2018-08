Aurach – Eine 84-Jährige rutschte Samstagvormittag beim Duschen in ihrem Haus in Aurach aus und stürzte. Beim Versuch sich festzuhalten dürfte die Frau den Wasserhahn auf Heißwasser gestellt haben, wodurch mehrere Minuten lang heißes Wasser über den Rücken der Frau rann. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die 84-Jährige erlitt schwere Verbrühungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)