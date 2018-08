Mit schweren Schulterverletzungen endete am Samstag die Motorradfahrt eines Deutschen (29) in Osttirol. Auf der Virgental Landesstraße war der 29-Jährige gegen 14.30 Uhr in einer Linkskurve gestürzt. Die Rettung brachte den Mann in das Krankenhaus nach Lienz. (TT.com)