Villach – Eine 72-jährige Bäuerin hat sich am Samstagabend bei Heuarbeiten auf ihrem Hof in Villach versehentlich drei Finger abgeschnitten. Wie die Polizei berichtete, war sie mit der Hand in einen Häcksler geraten. Ihr Mann bemerkte den Unfall und schlug Alarm. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Schwerverletzte ins örtliche Landeskrankenhaus eingeliefert. (APA)