Grassau – Auf einem Schwimmtier ist ein zweijähriger Bub rund eine Stunde lang unbeaufsichtigt im Chiemsee getrieben. Das unablässig weinende Kind wurde von Badegästen des Strandbads Übersee wohlbehalten an Land gezogen, wie die Polizei am Mittwoch in Grassau mitteilte. Zuvor war der Bub bereits rund 70 Meter auf das Wasser hinaus getrieben.

Von den Eltern war den Angaben zufolge zunächst weit und breit nichts zu sehen. Nach einer Suche unter anderem per Lautsprecherdurchsage wurde die 26-jährige Mutter schließlich im Strandbad ausfindig gemacht. Sie hatte noch einen sechsjährigen Sohn bei sich.

Die alleinerziehende Frau wirkte laut Polizei vollkommen überfordert und bedauerte den Vorfall. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorgepflicht. Zudem wurde das Jugendamt Traunstein informiert. (APA/AFP)