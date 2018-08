Sölden – Mit schweren Verletzungen musste am Mittwochmittag ein 13-Jähriger in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der junge Deutsche war gegen 11 Uhr mit seinem Downhillbike auf der Ötztaler Gletscherstraße talwärts unterwegs, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. In diesem Augenblick kam ihm ein 59-jähriger Motorradfahrer entgegen, die beiden stießen aufeinander und stürzten.

Der Bursche wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen. Der einheimische Motorradfahrer blieb unverletzt. (TT.com)