Inzing, Völs – Der Brandstifter vom Oberland sorgt nicht nur für Angst und Wut, sondern auch für Solidarität und Hilfsbereitschaft: So bietet die Völser Bergwacht an, gefährdete Stadel zu überwachen. „In einer derartigen Situation muss man zusammenhelfen“, begründet Einsatzstellenleiter Meinhard Sarg diese ungewöhnliche Initiative: „Wir machen das natürlich nur in Absprache mit der Polizei. Wenn das erwünscht ist, stehen wir bereit.“ Mit „wir“ meint Sarg etwa sechs Bergwächter aus Völs und Axams, die sich am unbezahlten Wachdienst beteiligen würden. „Die Anzahl kann natürlich von Tag zu Tag schwanken“, sagt Sarg.

Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes, lehnt die Hilfe der Bergwacht dankend ab: „Jeder Bürger hat natürlich das Recht, sein Eigentum zu schützen. Aber derartige Initiativen sind für uns kontraproduktiv.“ Alle von Vereinen, Firmen oder organisierten Überwachungsmaßnahmen wie Streifenfahrten etc. „behindern die Ermittlungstätigkeit der Polizei“, stellt Pupp klar. Der Grund ist einfach: „Wir wollen nicht, dass uns die Leute in die Quere kommen.“ Zumal nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein privater Wachmann, Bergwächter etc. von Polizeibeamten in der Dunkelheit für den Brandstifter gehalten wird.

Auch das vom Innsbrucker Stadtrat und FPÖ-Chef Rudi Federspiel ausgesetzte „Kopfgeld“ (2000 Euro für die Ergreifung des Serienbrandstifters) sorgt in Polizeikreisen für wenig Begeisterung. Aus ähnlichen Gründen wie beim Vorstoß der Bergwacht: Die 2000 Euro könnten private „Abenteurer“ dazu animieren, Jagd auf den Täter zu machen. Gut gemeint, aber in der derzeitigen Situation kein­e Hilfe, lautet das Fazit.

Eine große Hilfe seien hingegen Hinweise aus der Bevölkerung: „Wer etwas sieht, auch wenn es noch so unbedeutend scheint, wem ein Verdächtiger auffällt, der soll bitte so schnell wie möglich die Polizei alarmieren“, appelliert LKA-Chef Pupp erneut an etwaige Zeugen.

Wie mehrfach berichtet, begann die Brandserie am 19. Juli in Pfaffenhofen. Möglicherweise war sogar ein Scheunenbrand in Rietz am 7. Juli der Anfang. Insgesamt umfasst die Serie mindestens neun Brandanschläge. (tom)