Längenfeld – Ein 45-Jähriger stürzte am Freitagabend am Vorderen Ampferkogel bei Längenfeld in den Tod. Der Einheimische gehörte zur Besatzung eines Helikopters, der gegen 17.10 Uhr auf den Berg geflogen war. Gemeinsam mit einem Kollegen war der Oberländer vom Piloten auf etwa 2500 Metern abgesetzt worden, um ein Mutterschaf und seine zwei Lämmer aus dem unwegsamen Gelände zu bergen.

Der Tiroler wollte das ausgewachsene Tier ergreifen. Dabei verlor er den Halt und rutschte auf dem nassen mit Gras und Felsen durchsetzten Boden aus. Der 45-Jährige stürzte über eine Felskante etwa 100 bis 150 Meter in die Tiefe. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Die Leiche wurde von der Besatzung eines Polizeihubschraubers geborgen und ins Tal geflogen. Im Einsatz standen außerdem die Bergrettung Längenfeld, die Alpinpolizei und der Notarzthubschrauber Martin 8. (TT.com)