Imst – Ein Nachbar entdeckte in der Nacht auf Samstag ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Imst. Gegen 1 Uhr alarmierte er die Feuerwehr – und warnte die fünf Bewohner vor den Flammen. Diese konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits der Dachstuhl in Flammen.

Rund 120 Männer der Freiwilligen Feuerwehren Imst und Tarrenz konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Am Haus entstand erheblicher Schaden.

Das Feuer war im Terrassenbereich ausgebrochen. Die Ursache steht noch nicht fest, die Ermittlungen laufen. Brandstiftung dürfte laut Polizei aber nicht vorliegen. (TT.com)