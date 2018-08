Imst – Am Ende einer Geburtstagsfeier wurden sechs junge Burschen in Imst zu Lebensrettern. David Perktold hatte Besuch von seinen Freunden, mit denen er heuer am Militärrealgymnasium maturiert hatte. Gemeinsam feierten sie den 18. Geburtstag des Imsters. „Am Ende wollte ich ihnen noch zeigen, wie meine Heimatstadt von oben aussieht.“ Auf dem Weg kamen die sechs gegen 1 Uhr an einem Haus vorbei. „Wir haben gleich gesehen, dass da etwas nicht stimmt.“

Denn es brannte. Sofort teilte sich die Gruppe auf. Während die einen die Feuerwehr alarmierten, läuteten die anderen an den Wohnungstüren und weckten die Bewohner auf. „Die haben alle geschlafen und waren natürlich sehr erschrocken.“ Ein Mann und eine Frau aus der unteren sowie eine Familie mit zwei kleinen Kindern aus der oberen Wohnung konnten sich so unverletzt ins Freie retten.

„Wir haben noch kurz eine Runde durchs Haus gedreht und ‚Feuer! Feuer!‘ gerufen. Als wir dann sicher waren, dass niemand mehr drin ist, sind wir auch hinaus.“ Die sechs Burschen begleiteten die Bewohner noch weg vom brennenden Haus und warteten, bis die Einsatzkräfte vor Ort waren. „Da stand dann schon der Dachstuhl in Flammen.“ Rund 120 Männer der Freiwilligen Feuerwehren Imst und Tarrenz konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.

Dass sie so schnell reagiert haben, ist für den 18-jährigen Tiroler ganz selbstverständlich. „Wir kennen uns ja gut und weil wir auf der Militärschule waren, ging das ganz automatisch“, sagte er bescheiden. Nach ihrem mutigen Einsatz war für David Perktold und seine Schulfreunde die Feier beendet. „Es war ja auch schon spät, wir sind dann heim und schlafen gegangen.“ Der Dank der Hausbewohner ist den sechs jungen Männern jedenfalls sicher. Über Facebook haben die Geretteten bereits Kontakt aufgenommen.

Am Haus entstand erheblicher Schaden. Die Ursache für den Brand, der im Terrassenbereich ausgebrochen war, wird noch ermittelt. Brandstiftung dürfte laut Polizei aber nicht vorliegen. (smo)