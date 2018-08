Oberalm – Bei der Montage einer Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach einer Firma in Oberalm (Tennengau) sind am Dienstag mehrere Pflastersteine von einer Palette gerutscht und vor den Gebäudeeingang gestürzt. Dabei wurde ein 39-jähriger Arbeiter von einem der Steine am Kopf getroffen und schwer verletzt.

Die Pflastersteine waren zur Einbettung der Solarpaneele am Dach vorgesehen. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde das Arbeitsinspektorat Salzburg eingeschaltet. (APA)