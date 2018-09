Hainburg – Bei einer Ausfahrt im Rahmen des so genannten Girls‘ Camp ist Samstagvormittag ein Bundesheer-Boot auf der Donau bei Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) gekentert. Zwei junge Frauen im Alter von 18 und 22 Jahren mussten reanimiert werden, teilte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium auf APA-Anfrage mit. Sie wurden in kritischem Zustand in Wiener Krankenhäuser geflogen.

Der Unfall hatte sich Bauer zufolge gegen 10 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache ereignet. Insassen seien auch unter das gekenterte Boot geraten. Unter ihnen waren die beiden jungen Frauen, die in der Folge reanimiert werden mussten.

Ursache war offenbar Wellenschlag

„Was wir derzeit wissen, ist, dass das Boot offensichtlich einen Wellenschlag bekommen hat. Es ist also offensichtlich in eine größere Welle hineingefahren und deshalb dürfte das Boot gekentert sein“, wurde der Oberst vom ORF Niederösterreich zitiert. Zur Unglücksursache schrieb Bauer vauf Twitter, das Boot sei in eine Welle gefahren, die hineingeschwappt sei. „Dadurch hat sich das Boot langsam gesenkt und ist über die rechte Seite abgeglitten.“ Am Steuer seien zwei dafür ausgebildete Berufssoldaten gewesen.

Insgesamt seien 26 Mädchen in drei Booten unterwegs gewesen, schrieb Bauer in dem Kurznachrichtendienst weiter. Zusätzlich habe es ein Rettungsboot gegeben. Die Boote seien 2015 beschafft worden. Alle Insassen hätten Schwimmwesten getragen. An Bord des verunglückten Bundesheer-Bootes waren 13 Personen. Es handelte sich um acht Frauen und fünf Soldaten. „Der Steuermann war ein Unteroffizier. Sowohl er wie auch der Bugmann sind für dieses Boot ausgebildet“, schrieb Bauer auf Twitter. Eine Untersuchungskommission des Bundesheeres sollte noch Samstagnachmittag ihre Arbeit aufnehmen.

Zwei Notarzthubschrauber im Einsatz

Der ÖAMTC entsandte zwei Notarzthubschrauber nach Hainburg. Die laut einem Club-Sprecher jeweils etwa 20 Jahre alten Opfer wurden von „Christophorus 3“ ins AKH und von „Christophorus 9“ ins Wilhelminenspital in Wien geflogen.

22 Personen wurden zur Nachkontrolle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Rote Kreuz hatte u.a. zwei Notärzte, 25 Sanitäter und elf Fahrzeuge aus den Bezirken Bruck a.d. Leitha und Gänserndorf aufgeboten.

Insgesamt waren vier Heeres-Boote unterwegs. Weil zur selben Zeit eine Katastrophenübung der Feuerwehr auf der Donau stattgefunden habe, seien Helfer rasch zur Stelle gewesen, sagte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Insassen des gekenterten Bootes hätten sich auf eine Insel bzw. auch ans Ufer gerettet. Laut Resperger standen nach dem Unfall elf Feuerwehren u.a. mit Rettungsbooten im Einsatz.

Das Girls‘ Camp ist ein Schnupperwochenende beim Bundesheer. Die Teilnahme ist ab einem Alter von 17 Jahren möglich. Die beiden mit dem Boot verunglückten Mädchen waren im burgenländischen Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) „eingerückt“. Die Girls‘ Camps dauern jeweils von Freitagvormittag bis Sonntagnachmittag. (APA)