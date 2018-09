Schwendau – Eine mehr als gefährliche Klettertour unternahm eine 30-jährige Russin am Samstagabend in Schwendaum mit ihrem vier Jahre alten Sohn: Die Frau suchte sich an einem regnerisch-trüben Tag ausgerechnet den „Huterlaner“-Klettersteig zum Besteigen aus – einen technisch anspruchsvollen Steig mit teilweise ausgesetzten Passagen im Schwierigkeitsgrad C.

Kein Wunder also, dass die Frau mitten im Steig einsehen musste, dass sie und ihr Sohn nicht weiterkommen würden. Sie setzte gegen 18.30 Uhr einen Notruf ab. Erst nach längerer Suche konnten die beiden Urlauber gegen 22 Uhr aus dem Klettersteig unverletzt geborgen werden. (TT.com)