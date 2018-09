Mayrhofen – Ein in einer Tiefgarage in Mayrhofen geparkter Pkw geriet am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Brand.

Grund für das Feuer war vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehr Mayrhofen konnte den Brand in kurzer Zeit löschen, am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)