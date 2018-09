Innsbruck – Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es kurz nach Mitternacht in Innsbruck bei der Kreuzung Haller Straße mit der Richard Berger Straße. Sowohl der 18-Jährige auf der einen als auch der 27-jährige Autofahrer auf der anderen Seite behaupteten, dass sie bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren waren. Die beiden Männer wurden ebenso verletzt, wie die Insassen im Auto des 18-Jährigen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren. Alle fünf wurden in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Die beiden Autos waren offenbar mit erheblicher Wucht zusammengestoßen, denn beide Fahrzeuge mussten schwer beschädigt abgeschleppt werden. (TT.com)