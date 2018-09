Mönchengladbach – Ein 15-jähriger Fußballspieler hat sich beim Torjubel auf einem Sportplatz in Deutschland in Mönchengladbach schwer an der Halswirbelsäule verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, drehte der jugendliche Torschütze am Montagabend zum Jubeln ab – dabei wurde er von seinen Mitspielern zu Boden gerissen und schlug unglücklich auf. Der Bursche wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. (APA/dpa)