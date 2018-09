Rettenschöss – Ein trauriges Ende nahm am Dienstag eine großangelegte Suchaktion in Rettenschöss. Gegen 15.30 Uhr konnte ein deutscher Wanderer nur noch tot geborgen werden. Der 61-Jährige wurde seit Montagnachmittag vermisst, noch in der Nacht auf Dienstag wurde die Suche gestartet.

Laut Auskunft des Einsatzleiters Martin Baumgartner von der Bergrettung Kufstein ist der Tourist in einem Waldstück über eine Steilstufe gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Im Einsatz standen Bergrettung samt Suchhunden, Alpinpolizei und Polizei Niederndorf. Unterstützt wurden sie vom Polizeihubschrauber und einer Drohne des Bezirksfeuerwehrverbandes Kufstein. (TT)