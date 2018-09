Kalkutta – Beim Einsturz einer Brücke in der indischen Stadt Kalkutta ist am Dienstag ein Mensch gestorben, mindestens 16 Menschen wurden verletzt. Das sagte ein Polizist in der Leitstelle der Stadt im Bundesstaat Westbengalen im Osten des Landes. Mehrere Fahrzeuge hätten sich auf der Brücke befunden, als sie zusammenbrach.

Nach einem Fernsehbericht des Nachrichtensenders NDTV ist das Bauwerk im Stadtteil Majherhat mehr als 40 Jahre alt. Die Brücke führte über Eisenbahngleise. Mitarbeiter des Katastrophenmanagements suchten unter den Trümmern nach eingeklemmten Menschen, wie die Polizei bestätigte. Die Rettungsaktion habe oberste Priorität, sagte die Regierungschefin des Bundesstaates Westbengalen, Mamata Banerjee.

Zusammenbrüche alter und veralteter Bauten sind in Indien nicht ungewöhnlich. Als in Kalkutta 2016 eine Überführung zusammenbrach, starben mindestens 27 Menschen.(APA/dpa)